Rotterdam klaar voor EK

Op de 70ste editie van het CHIO Rotterdam werd alvast vooruitgekeken naar 2019. Van 19 tot en met 25 augustus host Rotterdam maar liefst drie Europese Kampioenschappen: springen, dressuur en paradressuur. In het bijzijn van de FEI, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rotterdam Topsport, de KNHS, partners van de EK’s en de EK-organisatie werd dit heugelijke feit gezamenlijk gevierd.

Grootste evenement ooit

Algemeen directeur van de EK’s Fred Rozendaal: “Het wordt het grootste hippische evenement dat we hier in het Kralingse Bos ooit hebben gehad. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. En dat kan niet zonder onze partners. Wij vinden het geweldig dat we ruim een jaar van tevoren met de eerste EK-partners kunnen toasten op de locatie waar het volgend jaar allemaal gaat gebeuren. Het laat zien dat paardensport verbindt. De slogan van de Europese Kampioenschappen luidt dan ook: “Connected by Horsepower”.



Bron: ClipMyHorse.tv/Persbericht CHIO Rotterdam