Rowen van de Mheen naar Youth Olympic Games

De dit jaar achttien jaar geworden Rowen van de Mheen kwam met de pony’s en bij de junioren al meerdere malen uit voor Nederland op een Europees kampioenschap en in landenwedstrijden. In 2017 werd Rowen met Q Verdi op een geweldige manier Europees kampioen bij de junioren. De ruiters rijden bij de YOG op door loting toegewezen paarden.

Bondscoach Luc Steeghs zal Rowen begeleiden in Buenos Aires

Vier jaar geleden nam Lisa Nooren voor Nederland deel aan de YOG in Nanjing. Zij won daar toen goud met het Europese team en werd individueel twintigste. Luc Steeghs kijkt met belangstelling uit naar dit avontuur. “Het zijn wel de Olympische Spelen voor de jeugd, dus dat is altijd top om bij te zijn. Het is voor de sporters denk ik ook zeer interessant om hun horizon te verbreden en te kijken wat andere sporters doen, dat geldt ook voor mij als coach. Zo een heel toernooi meemaken, ook met de andere sporters en kijken hoe die de dingen aanpakken is super leerzaam. Daarnaast heeft het NOC*NSF er ook een interessant programma omheen waarbij de coaches veel uitwisselen.”

