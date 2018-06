Royal Ascot: Baanrecords, verrassingen en strijd

Alpha Centauri (Mastercraftsman x Alpha Lupi) verpletterde de overige elf deelnemers in de Group 1 ren voor driejarigen en brak het baanrecord met een seconde. Het was een adembenemende prestatie van de merrie die gelijk vanaf de start het tempo bepaalde. Het deelnemersveld liet haar gaan met de gedachte dat ze haar zo’n 200 meter voor de finish wel zouden inhalen. Dat feest ging niet door. Alpha Centauri onder jockey Colm O’Donoghue liet zien dat zij heel wat beter is dan haar leeftijdsgenoten.

Voor trainer Jessica Harrington leverde deze magnifieke prestatie een primeur bij Royal Ascot op “ik was erg nerveus en stond onder grote druk want het weddende publiek ging er van uit dat ze zou gaan winnen. Ik heb veel vertrouwen in het paard maar voor mijn gevoel ging ze iets te snel aan de leiding gelet op de prestaties van Billesdon Brook en Teppal, winnaars van de 1.000 Guineas en Poule d’Essai des Pouliches. Maar racen op Royal Ascot is altijd bijzonder en verrassend en dat zagen wij in deze race weer gebeuren.” Hoewel er nog geen vaste plannen voor de volgende koers voor Alpha Centauri zijn gemaakt werd toch voorzichtig over deelname aan de Prix Jacques Le Marois te Deauville gesproken. Deze race wordt gesponsord door de familie Niarchos, tevens eigenaar van de merrie.

Eqtidaar verrassende winnaar van Commonwealth Cup

Dat Sir Michael Stoute een genie is liet hij in zijn trainerscarrière meermaals zien aan de eigenaren, waaronder HRH Queen Elizabeth II, die hun paarden bij hem in training hebben staan. Dat hij houdt van alles wat snel is, is ook bekend en dat hij wars is van publiciteit evenzo. Maar als je de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van Royal Ascot met 78 overwinningen bent, een snel paard hebt en je weet dat de Commonwealth Cup een snelle race is, loop je kans dat je toch volop in de schijnwerpers komt te staan.

Dat gebeurde tijdens deze editie van Royal Ascot dus voor de derde keer voor de sympathieke trainer en nu met de driejarige Eqtidaar (Invincible Spirit x Madany) die eigendom is van Sheikh Hamdan al Maktoum. Jockey Jim Crowley: ” ik heb het paard het afgelopen weekend in de trainingen gereden en voelde toen al dat in topconditie was en dat hebben wij vandaag laten zien.”

Diamond Jubilee Stakes na hevige strijd voor Merchant Navy

Onder grote mediabelangstelling werd de Australische deelnemer Redkirk Warrior vanuit Australië ingevlogen om aan deze Groupe 1 race deel te nemen. Racen te Royal Ascot is echter moeilijker dan de meeste buitenlandse deelnemers verwachten, door de hoogteverschillen in de baan. Na het ingaan van de eerste bocht gaat het bergop om vervolgens bergafwaarts te gaan naar Swinley Bottom (de laatste bocht voor de finish) om dan weer bergop naar de finish toe te racen. Redkirk Warrior kon de laatste honderd meter bergop niet meer bijbenen en na een thriller finish was het Merchant Navy die de koers met een neuslengte verschil won. Redkirk Warrior eindigde als tiende van de 12 deelnemers.

De Ierse toptrainer Aidan O’Brien heeft jaren geleden een exacte kopie van de renbaan van Ascot achter zijn trainingsstal te Ballydoyle in Ierland laten aanleggen waardoor de door hem getrainde paarden weten wat hen te wachten staat. Met Merchant Navy (Fastnet Rock x Legally Bay) vreesde O’Brien toch dat het een onmogelijke taak zou gaan worden omdat dit paard pas drie jaar is en de overige deelnemers ouder zijn. Daarnaast kwam het paard vanuit Australië bij hem in training. “Toen Merchant Navy op de renbaan Curragh (Ierland) koerste wist het paard niet of hij de winter inging of de zomer in kwam. Hij moest zich echt aanpassen en je weet als trainer wel dat je het aan de natuur moet overlaten maar maak dat maar eens een paard duidelijk. Hij heeft laten zien dat hij een enorm aanpassingsvermogen heeft, slaapt en eet goed en heeft een prettig karakter.”

Jockey Ryan Moore “het is een prachtig groot paard, ontspannen, eerlijk en hij heeft een goed humeur. In de race botste iemand tegen ons aan en voor een groot paard als Merchant Navy duurt het dan even om weer in balans te komen. Het was een erg spannende finish en wij hebben er flink aan moeten trekken maar het heeft goed uitgepakt.” Merchant Navy vliegt terug naar Australië en is daar al gesyndiceerd als dekhengst. Hoewel zijn carrière als dekhengst pas in september begint is hij al volgeboekt, de Australische fokkers zijn erg enthousiast.

