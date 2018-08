Rozemarijn van Schaik knalt met KWPN-hengst Four Legends KS naar dik 72%

Vorig jaar draaide Four Legends mee in het WK-selectietraject met Stephanie Kooijman. Ze wonnen eerder de hengstencompetitie in het Z in 2016/2017 en kwamen daarna één keer aan de start in het ZZ-Licht en één keer in het ZZ-Zwaar. Voor het WK zou de black beauty Prix St. Georges moeten lopen, maar eigenaresse Judy Arbouw vond dit niveau op dat moment te hoog en trok de zwarte hengst terug.

Daarna kwam hij onder het zadel van Rozemarijn van Schaik, die meer paarden voor Arbouw rijdt. Ze begonnen succesvol in het ZZ-Licht en hebben hun stijgende lijn nu doorgezet in het ZZ-Zwaar.

Sluitwerk goed

“Vorige keer was voor mij de eerste keer dat ik ZZ-Zwaar startte. Ik vond het zelf allemaal nog wat spannend, maar vandaag was ik rustiger en meer ontspannen”, legt Van Schaik uit.

“Hij kan heel goed lopen en heeft heel veel go. Ik hoef er in de ring niet aan te rijden. Daarnaast is hij heel goed in het sluitwerk. In de pirouettes gaat hij bijvoorbeeld heel mooi zitten. Ook de zijgangen en uitgestrekte draf zijn heel mooi. We moeten nu samen ervaring opdoen in het ZZ-Zwaar en er een beetje inkomen. Het is echt super leuk dat we nu al zulke scores rijden. We starten lekker door op dit niveau en gaan ons dan verder ontwikkelen.”

Snel verkocht

“Ik rij bij Judy negen of tien paarden per dag, maar de meesten zijn snel verkocht. Naast Four Legends rijd ik ook nog zijn volle broer. Die was verkocht, maar blijf ik rijden voor de eigenaar. Met hem start ik ZZ-Licht. Ik heb er dus twee om mee door te starten. Het opleiden vind ik ook erg leuk. Ik rij heel veel leuke paarden”, vertelt ze enthousiast.

Bastings

Remy Bastings schreef de kleine rubriek Zware Tour zijn naam. Zijn Grand Prix-proef met Ambassador (v. Rhodium) werd beloond met 69,40%.

De gecombineerde Lichte Tour was goed bezet. Nicole Heuren won dit met Spielberg’s Ciske (v. Spielberg) met 68,38%. Angelique van Dijk werd tweede met de Westpoint-nakomeling Eastpoint met 66,25%. Muis Schreuder en Dalton (v. Verdi) maakten met 66,18% de top drie compleet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl