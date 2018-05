Ruim 66% voor eerste Grand Prix Duval’s Capri Sonne

In voorbereiding op zijn internationale debuut in de Zware Tour in Aken reed Laura Tomlinson de KWPN-hengst Duval’s Capri Sonne in Addington vrijdag naar de overwinning in de Inter II. De zoon van Rhodium kwam tot een percentage van 72.54%. Zaterdagmiddag startte het duo voor de eerste keer in de Grand Prix en kwam daarin tot een score van 66,57%. Dat leverde een negende plek op.