Ruim 75% en tweede plek voor Carl Hester en Hawtins Delicato bij internationaal GP-debuut

“Van te voren had ik geen idee hoe het zou gaan, want hij had nog nooit in een arena als deze gelopen. Hij is nog een ‘big lovely baby’, maar hij doet zijn best en heeft zóveel talent voor de moeilijke oefeningen”, aldus Hester na zijn proef. ” Hij is fantastisch om te rijden, heel heet en sensibel. Hij werd tijdens de proef steeds beter, we moeten samen nog ervaring en vertrouwen op gaan doen in de ring. Ik was nog niet bezig met een goede score of plaatsing, dit is het geven van vertrouwen, maar wel met de wereldruiterspelen in mijn achterhoofd.”

Piaffe voor een negen

Hester kreeg negens op zijn protocol voor de piaffe met Delicato en kreeg eigenlijk alleen voor de vijftien wissels om de pas wat lagere punten vanwege een foutje. De serie wissels om de twee was wel foutloos en mooi rechtuit.

Mount St John Freestyle

Dujardin kreeg negens voor de uitgestrekte draf, de draf-appuyementen, de passage, de piaffe en de galoppirouettes. Alleen voor de overgangen tussen de piaffe en passage en omgekeerd kreeg het duo iets lagere punten. De juryleden waren het unaniem eens over de zege van Dujardin en van een van de juryleden kreeg het duo zelfs dik 81%.

Nederlanders

Voor Nederland kwamen Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) en Tosca Visser-van der Meulen met Asther de Jeu (v. Contango) aan de start. Visser had een hele dure fout na de zigzag, ze ging best goed tot aan daar, maar miste de wissel na de zigzag en begon haar eners vanuit de verkeerde galop. Ze eindigde met 66,478% op de negende plek. Zweistra ging als voorlaatste de ring in met de goedgekeurde voshengst en kreeg in totaal 67,870% voor haar proef. Dat leverde het duo de zevende plak op.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl