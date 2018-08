Ruim een derde van de zevenjarigen foutloos in halve finale Blom Cup

Eldorado van de Zeshoek, die bij de zesjarigen vijf nakomelingen leverde die foutloos bleven, leverde bij de zevenjarigen twee foutloze resultaten. Een daarvan was de goedgekeurde Grandorado TN met Willem Greve en Gouverneur was met Remco Been de tweede zoon van de hengst die foutloos bleef.

Zambesi

Zambesi (v. Heartbreaker) en Indoctro (v. Capitol II) leverden in deze groep van dertig beiden ook twee foutloze nakomelingen. Goldwin was met Jesse Luther een van de twee Zambesi’s en Good Looking met Hans van der Kolk de andere. Van Indoctro lieten Giruso H met Patrick Lemmen en Grieg S met Gert-Jan Horsmans de balken in de lepels liggen.

Drie goedgekeurde hengsten

Naast Grandorado TN bleven er nog twee goedgekeurde KWPN-hengsten foutloos. Baltic VDL-zoon Graziano leverde een foutloos resultaat met Micky Morssinkhof en Monique van den Broek stuurde Gullit HBC (v. Cantos) eveneens foutloos rond.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl