Sabrina van Rijswijk: ‘Ik mocht hem lenen’

“Ik heb dit nog niet veel gedaan. Het is een paard van mijn stiefdochter. Ik wist dat die snel was, ik mocht hem lenen”, vertelt Sabrina van Rijswijk. Zij was de enige die vrijdagavond op Jumping Etten Leur zonder fouten bleef en voldoende snel was om de Verkeersschool Blom Derby op haar naam te schrijven.