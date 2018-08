Sam Griffiths niet naar WEG door blessure Paulank Brockagh

Sam Griffiths en de vijftienjarige merrie Paulank Brockagh hebben al een lange staat van dienst met als hoogte punt de bronzen teammedaille op de Spelen in Rio. In het individuele klassement werd het paar vierde. Dit jaar kwam Griffiths alleen in Badminton in actie met de dochter van Touchdown. Op het CCI4*, die het paar in 2014 won, werden ze vijftiende.

Lichte blessure

“Brock’s liep tijdens de training een lichte blessure op en is niet fit genoeg om te reizen”, verklaarde Sam Griffiths via de Australische bond. Griffiths denkt dat de merrie spoedig zal herstellen en gaat haar dan voorbereiden op Badminton volgend voorjaar.

Emma McNab

Emma McNab is opgeroepen om Griffiths’ plaats in te nemen met de tienjarige Ierse ruin Fernhill Tabasco (v. Tabasco van Erpekom). McNab, die al sinds 2012 in Engeland woont, werd dit jaar op de CCI4* Luhmühlen elfde. Eind vorig jaar was het paar op de 4* in Pau negende.

Bron Equestrian.org.au