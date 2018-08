San Lora, Irish Coffee, Belaggio, Go on Top Belgische kampioenen dressuurpaarden

Flore de Winne won met de San Amour x Fürst Heinrich-dochter San Lora de titel bij de vierjarige dressuurpaarden. De combinatie scoorde in de finale 83.80%. Op slechts 0,4% was het zilver voor de Oldenburger Seigneur Biolley (v. Sir Donnerhall) onder Katrien Verreet. De hengst is een volle broer van de Grand Prix-hengst Bailamos Biolley. Dominique D’Hoore-van der Horst reed Wolfshoeve’s Dana Vita (v. Danone I x Abanos.) naar het brons met 83%.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de titel naar Larissa Pauluis en de KWPN gefokte First Step Irish Coffee (Winningmood x Cabochon). Vorig jaar waren ze ook al de besten bij de vierjarigen. Pauluis scoorde 85.60% met de door Roger Stegeman gefokte vos hengst. De tweede plaats ging naar Oldenburger hengst Di Magic (Del Magico x Canaster) met 85% en de derde plaats was voor Nick van Laer op de Italiaans gefokte Hannoveraan Conan di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall) met 83.60%.

Derde titel voor Belaggio

Het kampioenschap voor de zesjarigen ging naar de winnaar van 2016 en 2017 Belaggio. De Hannoveraan van Belissimo werd door Andrea Muller-Kerstennaar 80.60% gereden en won voor de derde keer de titel in België. Larissa Pauluis stuurde de Westfaler en sBs goedgekeurde hengst First Step Valentin (v. Vitalis) naar het zilver met 79.60%. De hengst ontbrak dit jaar in de selectie voor het WK in Ermelo, maar kwam in Gesves sterk terug. Nick van Laer pakte zijn tweede bronzen medaille met Just a Gigolo (v. Johnson), het paar scoorde 77.80%.

Titel zevenjarigen voor KWPN’er Go on Top

Brecht D’Hoore haalde overtuigend de titel bij de zevenjarigen binnen met de KWPN gefokte hengst Wolfshoeve’s Go On Top (v. Danone). In de finaleproef behaalde het paar 77.614%. Hier ging het zilver naar Loranne Livens op Aragon L (v. Aaron) met 72.70% en het brons naar Sophie Van Lent-Baetens op de Oldenburger merrie Nea’s Jacky O (v. Johnson) met 72.65%.

Bron Eurodressage