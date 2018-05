Sandra Auffarth in geweldige stijl derde in Derby: ‘Gewoon stil zitten’

Eventingamazone Sandra Auffarth verbaasde het publiek door in prachtige stijl de Hamburger Derby foutloos af te leggen. De voormalige wereldkampioene eventing moest in de barrage weliswaar twee fouten incasseren, maar het had de Duitse ‘bijzonder veel plezier gebracht’. “Bij de Derby heb ik wat gevonden wat perfect bij me past”, vertelde Auffarth op de persconferentie.