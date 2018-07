Sanne Buijs eerste Nederlands Kampioen Children

“Echt heel onwerkelijk gewoon”, lacht Sanne Buijs. “We gingen hier zonder verwachtingen naar toe. En dat het dat zo goed uitpakt, dat is wel bijzonder.” De veertienjarige amazone was vorig jaar de eerste die voor Nederland een gouden medaille won op het EK en nu is ze de eerste Nederlands kampioene Children. “Ik heb toch iedere wedstrijd nog last van spanning. Ik ga het nu met Happy Feet proberen bij de junioren. Naast de Children-wedstrijden rijd ik hem in het Z2 bij de pony’s. Het was heel gezellig bij de Children. Ik heb heel veel geleerd het afgelopen jaar. Ik ga Monique Peutz, de bondscoach, ook missen. Daar heb ik een hele goede klik mee.”

Van Nek: ‘Ach, ik heb op het EK al van Sanne gewonnen’

Lara van Nek zit er een beetje beteuterd bij. “Ach, ik heb op het EK al van Sanne gewonnen.” De zilveren medaille winnares van het NK is dertien en mag nog een jaar bij de Children rijden. “Ik wil een oproep doen om kinderen te motiveren bij de Children te komen rijden.” Lara reed het jongste paard van het kampioenschap, de achtjarige charmante Fariska.

Sanne van der Pols en Excellentie sloten hun Children-periode af met de bronzen medaille.

Peutz: ‘Geweldig hoog niveau’

Bondscoach Monique Peutz is in het voorjaar van 2017 met de KNHS gestart met een Children-pilot. Na twee succesvolle Europese Kampioenschappen in Roosendaal en Fontainebleau waar teamgoud en individueel goud werd gewonnen, kijkt Monique tevreden terug op het eerste NK Children. “Geweldig hoog niveau van de drie dames op het podium. Alle drie top gereden. Echt petje af.” Lili van den Hoogen, ook lid van het gouden EK-team ontbrak op het NK. “Ze had haar paard geleast tot het EK. De andere drie hebben hier echt hun visitekaartje afgegeven. Als je ziet hoe volwassen die jonge kinderen door hun proef rijden. Op die leeftijd crosste ik nog een beetje door het bos. Ze hebben in een jaar tijd een enorme ontwikkeling gemaakt. Het is een fantastisch super sfeervol team met de ruiters, de ouders en de eigen trainers. Ze gunnen het elkaar en in de ring gaan ze er voor. Echt fantastisch om te doen.”

Uitslag NK Children 2018

GOUD Sanne Buijs (Heusden), Happy Feet (v.Tuschinski), 152,669

ZILVER Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska (v.Vivald), 146,905

BRONS Sanne van der Pols (Abbenbroek), Excellentie (v.Don Schufro), 145,861

Bron: KNHS