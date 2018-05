Sanne Buijs wint Children observatie in Delft

Regerend Europees kampioen Sanne Buijs is goed op weg richting het EK, dat van 9 tot en met 15 juli in Fontainebleau (Frankrijk) wordt verreden. Ze bracht haar elfjarige Tuschinski-zoon dit jaar internationaal aan de start in Lier en Nieuw- en Sint Joosland en won daar alle proeven.

Ultieme 10 voor Van der Pols

Sanne van der Pols, die in 2017 ook deel uitmaakte van het EK-team in Roosendaal, eindigde op kleine afstand als tweede. Met de eerder succesvol door Mara de Viers gereden Excellentie (v. Don Schufro) noteerde ze 74,17% waaronder het ultieme cijfer 10 voor de gebroken lijn in galop.

Van Nek derde

Ook gouden teamlid Lara van Nek reed met Fariska (v. Vivaldi) een dikke kader A-kaderscore. De combinatie won eerder deze maand beide proeven op CDI Compiègne en noteerde nu de derde score van 73,91%.

A-kaderscore voor Van den Hoogen

Lilli van den Hoogen en Woodstock (v. Wengelo’s Ricardo) debuteerden op CDI Compiègne internationaal bij de Children en behaalden toen met 69,359% gelijk een B-kaderscore. Vandaag was er voor de combinnatie de fraaie internationale A-kaderscore van 71,92%.

Internationale scores

Aanvankelijk was CDI Roosendaal aangewezen als observatie voor de jeugd. Doordat deze internationale wedstrijd werd gecanceld, wees de KNHS Delft aan als vervangende observatiewedstrijd. Internationale juryleden maakten deel uit van het jurycorps en – hoewel geen CDI – tellen de in Delft behaalde scores mee als internationale score.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl