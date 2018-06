Sanne Buijs wint EK-observatie Children

Dit jaar is het tweede jaar dat Nederland een team afvaardigt naar het EK Children. De rubriek is opengesteld voor kinderen van twaalf tot en met veertien jaar met een E-pony of paard. De proeven die verreden worden zijn op L/M- niveau.

Sanne Buijs werd vorig jaar Europees kampioen met Happy Feet en ook nu staat ze er goed voor richting het EK.

Sanne van der Pols werd tweede in Nieuw en Sint Joosland met Excellentie (v. Don Schufro) met 76,09%. Lara van Nek en Fariska (v. Vivaldi) maakten de top drie compleet na een score van 72,82%.

