Sanne ter Haar handhaaft zich in top klassement op EK

Op het EK voor de jeugd in Fontainebleau heeft Sanne ter Haar bij de Children goede zaken gedaan. Ook in de tweede ronde bleef de amazone gisteren foutloos, waardoor ze met haar Aldhers (v. Jumbo-Jet) met tien andere combinaties op de eerste plaats staat. Het Oranje equipe deelt met Bulgarije de twaalfde plek in de landenwedstrijd.