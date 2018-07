Sanne ter Haar loopt medaille net mis

De Children reden vanmorgen twee rondes over een parcours van 1,30m om de medailles te verdelen. Sanne ter Haar moest met Adlers in de eerste omloop een springfout incasseren, zijn eerste balk over alle rondes. In de tweede omloop bleef het paar weer knap foutloos. Ter Haar moest met vier andere combinaties in een barrage uitmaken wie het zilver en het brons in ontvangst mocht nemen.

Rhys Williams wint goud

Door twee foutloze rondes had Rhys Williams met CES Cruson (v. Chippison) het goud vast in handen. De dertienjarige ruiter had met zijn paard geen enkele fout gemaakt over alle dagen.

Zilver en brons naar Duitsland

In de barrage bleef Sanne ter Haar opnieuw foutloos en finishte in een tijd van 36,12 seconden. De twee Duitse combinaties Chiara Reyer met Cederic (v. Cassus 2) en Henry Munsberg op Asterix (v. Toulon) waren met 34,30 en 35,28 sneller en namen het zilver en brons in ontvangst.

Bron Paardenkrant-Horses.nl