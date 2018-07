Sanne Ter Haar start EK Fontainebleau met foutloos parcours

Maelle Noizat reed haar parcours foutloos in een supersnelle tijd van 71,93 seconden. De tweede plaats was voor de Deense Noona Wildfang Linde met Bentley N. (v. Numero Uno). In 73,84 seconden kwam zij foutloos over de finish. De Hongaarse Lizanna Kiss werd derde met Eliana (v. Embassy) in 74,82 seconden.

Sanne Ter Haar bleef ook foutloos maar had 79,23 seconden nodig om te finishen en boekte daarmee het 18e resultaat.

Nederlandse resultaten

Cejay Joosten vinden we terug op plaats 62 doordat ze vijf strafpunten moest incasseren met Sagnol (v. Silvano). Finn Boerekamp kreeg acht strafpunten met Gradini (v. Diarado) en Senna Everse kreeg ook acht strafpunten met Evert (v. Harley VDL).

Tussenstand

Op dit moment staat het Nederlandse Children Team in de tussenstand op de 13e plaats.

Morgen staat de volgende wedstrijd voor de Children op de agenda.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl