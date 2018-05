Sanne ter Haar wint Children-GP Lamprechtshausen

Daarmee zorgde Ter Haar voor het enige Nederlandse succes op de slotdag van het internationale jeugdconcours in Lamprechtshausen. Bij de pony’s was er een 12e plaats in de slotrubriek voor Fleur Holleman met Dante en bij de junioren was er een tiende plaats voor Ilse Tolboom met Gartbreaker. In de Grote Prijs voor young riders komen geen Nederlandse ruiters aan de start. Wel een bekend Nederlands paard: voormalig Olympiër Amarillo, die werd opgeleid op Stal Everse, loopt zijn rondes nu onder de Italiaanse young rider Bianca Gresele.

Uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl