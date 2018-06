Sanne Thijssen is Piet Raijmakers te snel af

Snel rijden zit Sanne Thijssen in het bloed. Met de achtjarige zoon van Diamant de Semilly, Kyamant van ’t Spieveld, was de amazone met afstand de snelste van de negentien foutloze combinaties. In een tijd van 64,07 seconden bleef Thijssen Piet Raijmakers op Van Schijndel’s Amberlina maar liefst twee seconden voor.

Een half jaar in handen

Sinds december heeft Sanne Thijssen Kyamant onder het zadel. Ze nam de teugels over van de Belgische ruiter Steven van Meersche die met het paard finalist was op het Belgische kampioenschap. In de nationale cyclus werd het duo vierde in het eind klassement. Ook internationaal had Van Meersche met de ruin de nodige successen geboekt, waaronder twee overwinningen in Valkenswaard in 1,40m en 1,45m rubrieken.

Raijmakers nipt voor Devos

Vlak achter Piet Raijmakers en Amberlina werd Lieven Devos de beste Belgische combinatie. Devos finishte met de elfjarige Eldorrado MVNZ als derde in 66,81 seconden. Raijmakers had een tijd van 66,15 seconden neergezet.

Van der Pluijm achtste

Voor Bram van der Pluijm was er nog een top tien klassering, hij werd op Cosmo H (v. Catoki) achtste.

Bron Paardenkrant-Horses.nl