Met Expert (v. Tangelo vd Zuuthoeve) reed Thijssen zaterdagavond naar de winst in de avondrubriek over 1,45 m in Bonheiden. De amazone bleef zuiderburen Lieven Devos en Jérôme Guéry voor in de drukbezette barrage vanavond. Met dezelfde bruine KWPN-ruin is Thijssen geselecteerd voor het Nederlandse team voor het jeugd EK in Frankrijk over twee weken.