In de hoofdrubriek van woensdag in het Spaanse Gijon slaagde Sanne Thijssen er met Bulavsco de vijfde plaats te veroveren. De beste zeven ruiters waren erg aan elkaar gewaagd: winnaar Billy Twomey was met 28,06 seconden op de teller slechts acht tiende van een seconde sneller dan de nummer zeven. De Ierse ruiter zadelde Diaghilev (v. Vangelis S).