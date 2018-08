Sanne van der Pols neemt afscheid van A-kaderpony Orchid’s Syria

Sanne van der Pols was met Orchid’s Syria opgenomen in het A-kader pony’s. Met Excellentie (v. Don Schufro) maakte ze twee jaar op rij deel uit van het Nederlandse Childrenteam dat goud won op de EK’s in Roosendaal en Fontainebleau. Nu gaat de zestienjarige amazone zich richten op de junioren.

‘Geen betere pony kunnen wensen’

“Ik had me geen betere pony kunnen wensen”, aldus Van der Pols. “We hebben prachtige resultaten behaald, zijn A-kaderlid en hebben heel veel van elkaar geleerd. Johanna vormt een prachtige combinatie met Syria en ik ben heel blij dat ze bij zo’n fijne amazone terecht gekomen is. Terwijl ik mij nu richt op de junioren met Excellentie en Cuvanck kan ik vanaf een afstand genieten van de verrichtingen van Syria en Johanna!”

Bron: Paardenkrant-Horses/DVB