Sanne Voets niet te kloppen op NK Paradressuur

Met haar aansprekende Armin van Buuren-kür, die beoordeeld werd met 79,475%, prolongeerde Sanne Voets de titel in de Para-dressuur: “Blij”, is de eerste reactie. “We hebben veel conditiewerk gedaan, omdat we wisten dat het hier warm zou zijn. Echt heel hard gewerkt. In de laatste dagen voor het NK hebben we afgebouwd en ik kon merken dat Demantur N.O.P. ongelooflijk fit was. Dan merk ik dat hij de proef met zoveel gemak door komt. Vrijdag was nog ietsje braaf. Maar dit is niet de wedstrijd van het jaar waar je er honderd procent voor wilt gaan. Dat is het WK. Vandaag in de Kür was hij nog een fractie scherper. Het is een heerlijke kür om te rijden. Ik kan daar zo van genieten. Demantur danst er gewoon doorheen.”

Stevige concurrentie

Nochtans was de concurrentie niet min voor Voets. Ook Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) toonden hun uitstekende vorm en reden naar 76,600%. Een prima score, waarmee ze enkel Voets moesten laten voorgaan. “Dik tevreden. Alphaville heeft goed zijn best gedaan. En ik ben super tevreden over Guetta, die maar heel weinig ervaring heeft en vrijdag toch naar 71 procent liep. Ik ben een blij man. Op naar het WK in Amerika.”

Brons voor Van der Horst

Nog een andere Nederlandse troef voor Tryon, Rixt Van der Horst, mocht de laatste trede van het podium bezetten met haar onervaren Findsley (v. Bellissimo M). “Het doel was een medaille. Nu moest het gebeuren. Findsley is een hele talentvolle merrie. Ze leert heel snel en geeft niks om de entourage. Vandaag ging misschien iets minder goed dan vrijdag, maar toen had ik een hele mooie score. Daar was ik al heel blij mee. Toch de bronzen plak.” De top vijf werd volgemaakt door Demi Vermeulen en Ciska II (v. Samba Hit II) op vier en Nicole Den Dulk (Wallace N.O.P., v. Future) op de vijfde plaats.

Tryon

Het podium lijkt, als alles goed gaat, verzekerd van een plaats voor de WEG. Voor het laatste plekje op het vliegtuig richting Tryon zal het evenwel nog gaan spannen. Bondscoach Joyce Heuitink bekeek de verrichtingen van haar ruiters vanaf de tribune. “Dit is een officiële observatie wedstrijd en dan observeer ik ook. Samen met de teamveterinair en teammanager bekijken we alle combinaties”, licht Heuitink toe. “Op observatiewedstrijden ga ik bewust niet helpen op het voorterrein, in de ring moet het gebeuren en dan wil ik dat ook allemaal kunnen zien. Dat gaat niet als ik tussendoor ook mensen ga helpen. Mijn beste ruiters hebben hier aan de verwachtingen voldaan en ik heb er echt een goed gevoel over.” Later vandaag zal de bondscoach de selectie bekend maken. Alles is live te volgen via clipmyhorse.tv

Klik hier voor het resultaat.

Bekijk hier de proef van Sanne Voets:

Bron: knhs.nl/Paardenkrant-horses.nl