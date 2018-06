Sanne Voets sterk op Kaderwedstrijd Paradressuur Meerlo

Sanne Voets was blij met het resultaat. “Twee super fijne proeven neergezet in Meerlo. Demantur NOP was zó fijn scherp!”, schreef ze op haar Facebookpagina. In de beide proeven werd de amazone uit Uden door de juryleden unaniem als eerste geplaatst.

Nieuwe aanpak voor Krijnsen

Voets kreeg de meeste concurrentie van Lotte Krijnsen die in beide proeven tweede werd op Rosenstolz (v. Rotspon) met scores van 70.375% en 71.707%. Krijnsen die tegenwoordig ook bij Adelinde Cornelissen haar trainingsadviezen haalt, schreef op Facebook dat Roosje begint te wennen aan de nieuwe aanpak.

Dubbele zege Rixt van der Horst

In de gecombineerde groep met grade 1, 2 en drie combinaties won Rixt van der Horst twee keer met Findsley. In de teamtest kreeg Van der Horst 68.162%, net iets meer dan Annemieke Roling die met Doo Schufro 67.50% kreeg. In de individuele proef was de zege unaniem voor Van der Horst, nu kreeg ze 69.853%. Estée Gerritsen nam in deze proef de tweede plaats voor haar rekening op Zastron (v. Sir Sinclair) met 67.069%.

Uitslagen-link volgt later.

Bron Paardenkrant-Horses.nl