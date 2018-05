Saskia Knol: ‘Zevens voor series dankzij verbeteren galop’

“De dingen die normaal goed gaan en exclusief zijn lukten vandaag niet zo goed, en de dingen die normaal niet zo goed lukten, gingen nu juist wel goed”, vertelt Saskia Knol lachend. “De laatste tijd heb ik vooral veel aandacht besteed aan het basiswerk en wat minder aan het proefgerichte trainen. Zo verliep de zigzag bijvoorbeeld net niet helemaal lekker en waren de piaffe en passage wat minder van de grond. Nu kregen we daar 6,5-en en zevens voor, terwijl dat meestal een punt hoger is.”

Verbetering galop

De series lukten juist wel erg goed. Knol vult aan: “Nu kreeg ik daar zevens voor, wat ik anders niet red. Dat heeft vooral te maken met het verbeteren van de kwaliteit van de galop, dat die ruimer en losser wordt.” De komende tijd wil de amazone vooral het wedstrijdritme behouden.

Linda Verwaal naar hoogste dagscore

Over de gehele linie vielen de scores in Noord-Sleen niet mee. In de Prix St. Georges kwamen slechts drie amazones met meer dan 60% over de finish, in de Intermediaire I en II zelfs maar één. Saskia Meijer won de Prix St. Georges met Wiener (v. Wordly) door 60,88% te behalen. Linda Verwaal en Linda Kouwenhoven werden ex aequo tweede. Verwaal was wel met afstand de beste in de Inter I, daar stuurde ze Jakari (v. Jazz Rubin) naar 70,88%. Joyce Haaijer haalde met Horses2Fly Tialda H in de Inter II 61,32%.

