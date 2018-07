Saskia Maertens na grote teleurstelling: ‘Dit geeft weer moed’

“Eigenlijk weet ik nog steeds niet wat er vorige week gebeurde. Hij is normaal gesproken nooit kijkerig maar keek wel wat naar de geluidsboxen en in de proef draaide Buffel (roepnaam van Legend of Loxley, red) twee keer om”, legt Saskia Maertens uit die de ring verliet met het 57,848% op het scorebord.

Herpakken

“Buffel is de laatste maanden veel verbeterd. Hij was in Luxemburg super in vorm en voelde ook bij het losrijden heel fijn. Daarom was ik ook zo teleurgesteld. Ik voelde het totaal niet aankomen. Na het omdraaien was ik van m’n padje en werd zelf te voorzichtig. Misschien had ik mezelf meer moeten herpakken, maar goed, dat moet je ook leren.”

Kilometers in de ring

Om het goede gevoel in de ring terug te vinden besloot Maertens bij te schrijven voor Zeeland Outdoor. “Thuis gaat alles goed maar in de ring moet het gebeuren. Daar gebeuren nog teveel gekke dingen en we moeten meer kilometers maken. Het is niet leuk als het niet goed gaat, maar ik denk dat het er voor ons een beetje bijhoort.”

Afwerkingsdingetjes

Over de proef van vandaag is Maertens goed te spreken. “Het ging gelukkig een stuk beter, ik ben er echt blij mee!”, vervolgt ze lachend. “We hadden nog wel wat afwerkingsdingetjes en het moet nog strakker. Zo had een pirouette net wat mooier gekund, we begonnen een beetje laat aan de serie om de pas en een piaffe was wat teveel voorwaarts. Maar ik heel blij met het gevoel dat hij gaf. Dit geeft weer moed en vertrouwen.”

Mooie oefening

Morgen rijdt Maertens op hetzelfde concours ook de Grand Prix kür. “Twee dagen achter elkaar is een mooie oefening en het is ook leuk om de kür weer eens te kunnen rijden. Eigenlijk hoopte ik dat vorige week in Luxemburg te kunnen doen, maar dat liep helaas anders.”

De Frel volgt

Stephanie de Frel reed Beach Boy (v. Sorento) met 64,130% naar de tweede plaats. Santoucha van der Meij en Winsor (v. Kingston) werden derde met 62,880%.

De Koeyer opnieuw aan kop in U25

Jasmien de Koeyer maakte met Esperanza (v. Desperados) eerder deze week een winnend debuut in de Grand Prix U25. Vandaag mocht het duo met 68,718% opnieuw het oranje lint ophalen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl