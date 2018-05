Saskia Poel met Hero-K naar dubbele CDI-winst

De eerste proef behaalde de Charmeur zoon een score van 8,38 punten met voor de draf en galop een 8,5 en de stap werd beloond met een 8,8. Met deze score stak hij met hoofd en schouders boven de andere deelnemers uit. Uno Spotlight (v. San Amour I) werd tweede met 8,06 punten onder Kristine Moller.

Finale zesjarigen

De finale voor de zesjarigen werd zaterdag verreden. Ook hier scoorde Hero-K sterk op alle punten en won met 80,20%. Plek twee was voor Arosa (v. Kentucky) onder Friederike Schulz-Wallner, de vosmerrie scoorde 78,80%.

Finale vijfjarigen

Ook in de finale voor de vijfjarigen kwam een Nederlandse ruiter aan start, en niet onverdienstelijk. Krista Kolijn reed de sterk dravende Buster (v. Bellissimo) naar een derde plaats met 77,60%. Kolijn reed ook Ivy (v. Lord Leatherdale) in de finale en scoorde met de zwarte merrie 74,10%.

Kolijn scoort weer

Ook in de kür in de Inter I weet Kolijn hoge punten te scoren. Voor het optreden met Wish (v. OO Seven) werd ze beloond met 70,605% en dit was goed voor de vierde plek. Wilma Wernsen zat Kolijn op de hielen en werd vijfde met 69,330% met haar eigen fokproduct Estupendo (v. Ziësto). De winst in deze rubriek ging, met 75,290%, naar de Oostenrijkse Ulrike Prunthaller met Bartlgut’s Quantum (v. Quarterback).

Prunthaller wint Prix st. Georges

Prunthaller scoort met de Quarterback zoon ook in de Prix st. Georges hoog en wint met 72,471% ook deze rubriek. Kolijn en Wish eindigen op de vierde plaats met 69,441%. Ook Wernsen kwam deze rubriek weer aan start met Estupendo en behaalden de zesde plek met een score van 68,735%.

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl