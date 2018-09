Saskia van Es en Elastico klaar voor Grand Prix

“Ik ben echt super trots. Echt heel bijzonder, zeker omdat ik hem helemaal zelf heb opgeleid”, reageert Saskia van Es na afloop enthousiast.

“Het was echt nog niet vlekkeloos. Ik heb nog genoeg punten laten liggen en ik reed ook nog een keer verkeerd. Hij liet daarnaast wel hele goeie dingen zien. Eigenlijk was het nog helemaal niet de bedoeling om nu al Inter II te starten. Ik wilde eerst nog een keer Inter A en Inter B, maar hij pakte het thuis zo goed op en de Inter II-proef liep hij ook zo goed door, dat ik het toch wilde proberen. Gelukkig kon ik nog bijschrijven.”

Zie niks aan één oog

Na de wedstrijd in Velddriel start Van Es voorlopig even niet. “Het liefste ga ik direct weer de ring in om te proberen de foutjes van vandaag eruit te halen, maar we moeten even wachten. Volgende week word ik eerst geopereerd aan mijn rechteroog, want daarmee zie ik niks. Ik zie daardoor ook weinig diepte. Dat is geleidelijk aan zo gekomen. Er is nu gelukkig nog iets aan te doen. Als ik van een paard val op die kant van mijn hoofd loop ik het risico dat ik blijvend blind ben. Ik heb het steeds uitgesteld, maar het gaat nu toch gebeuren. Daarna mag ik vier weken niet rijden. In november en december wil ik dan graag met Elastico nog een paar keer Inter II starten, voordat we volgend jaar overgaan”, blikt ze alvast vooruit.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl