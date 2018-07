Saskia van Es en Elastico maken zich op voor Zware Tour

“We hadden helaas wel juryverschil van 5%. De ene jury vond het beeld te gehaast, terwijl de andere jury het beeld juist mooi vond. Als ik nog rustiger zou rijden had ik echt te weinig impuls”, vertelt Van Es.

Zuinig op hem

“Hij mocht in de proef wel iets frisser zijn, maar het was natuurlijk ook erg warm. Ik moest er nu best veel aan rijden, maar we hadden geen grote fouten. De afgelopen maanden heeft hij het druk gehad met dekken. Dan neem ik hem ook niet zoveel mee. We zijn erg zuinig op hem. In de training is hij al verder dan de Lichte Tour. Passageren kan hij echt voor een acht of negen, zo mooi en van de grond. De inzet en de techniek van de piaffe is ook heel goed. Nu alleen nog meer kracht ontwikkelen om het vol te blijven houden. Hij blijft nu een paar weken thuis en dan zal ik hem in augustus starten in de Inter A. Voorlopig blijf ik dan Inter A en B starten. Die lijnen liggen mij beter dan in de Lichte Tour en zo kan hij mooi ervaring opdoen en erin groeien, voordat we de overstap naar de Inter II gaan maken”, besluit ze gedreven.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl