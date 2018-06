Saskia van Es: ‘Het was een wéreld van verschil’

Met Elastico boekte Saskia van Es al heel wat successen. Na een wedstrijdpauze om thuis door te trainen verscheen het duo in april weer in de ring en won toen het debuut in de Intermédiaire I. “Ik was toen zó zenuwachtig”, blikt Van Es lachend terug. “Dit is voor mij een nieuwe klasse, Elastico was een jaar niet meest geweest en had thuis gedekt. Over die eerste keer was ik niet ontevreden maar wist dat er meer in zat.”

Veel bewuster

Ondanks scores nagenoeg gelijk waren, is Van Es veel blijer met haar proef van vandaag. “Ik was ik veel bewuster aan het rijden. Het was echt een wéreld van verschil. Wat betreft de afwerking zijn er nog wel verbeterpuntjes maar het was foutloos en ik ben echt super tevreden.”

Beter rondsturen

Het doel met Elastico is de Grand Prix, maar voorlopig start Van Es de hengst eerst nog een aantal keer in de Lichte Tour. “Ik wil heel graag internationaal starten maar hij is nog nooit mee geweest naar het buitenland. Het is nog even heel goed plannen maar ik denk dat het handiger om ons internationale debuut in de Lichte Tour te maken en niet gelijk in de Grand Prix. Nationaal rijden we nog een paar keer Inter I zodat ik hem beter door die proef kan rondsturen.”

Extra speciaal

Daarna hoopt Van Es de overstap naar de Zware Tour te maken. “Hij kent al het werk maar mist nog wat kracht. De bedoeling is om volgend jaar Grand Prix te rijden, dus ergens dit naar gaan we Inter A of II starten”, aldus Van Es over haar planning met de Johnson-zoon die ze vanaf zadelmak zelf opleidde. “Dat maakt het extra speciaal.”

Ruim 6 procent juryverschil

Met de eerder door Hubertus Schmidt in de internationale Grand Prix gereden Stern kreeg Van Es te maken met een juryverschil van ruim zes procent (62,06% en 68,53%). “Voor mijn gevoel was het echt geen proef van 62 procent. Het jurylid die het laagst zat gaf wel als commentaar dat hij genoten had. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest en vind het verschil jammer.”

Heel heet

Ondanks dat de proef niet foutloos was, is de amazone wel tevreden over haar debuut met de twaalfjarige ruin . “Het was zeker niet foutloos maar dat kan ook bij niet anders doordat we pas een maand een combinatie zijn. Stern was heel erg heet en dat overviel me nogal want dat is ‘ie thuis helemaal niet.”

Rustig opbouwen

Het duo kreeg een fout in laatste wissel van de serie om de drie en het het afgroeten was scheef. “De afwerking moet nog beter en we moeten meer routine krijgen, maar dat komt vanzelf wel. De bedoeling met Stern is uiteindelijk Grand Prix, maar het is al even geleden dat hij op dat niveau gelopen heeft. Ik wil eerst het gevoel hebben dat bij honderd procent bij mij is. Hij krijgt de tijd en we gaan het rustig opbouwen.”

Kür voor alle winnaars

Voor van Es staat zondag op dezelfde locatie in Meerlo nog een leuke uitdaging op het programma. Dan wordt een kür op muziek verreden voor de winnaars van alle rubrieken op dit tweedaagse concours (B tot en met Grand Prix). “Stern mag sowieso meedoen. Het is nog even afwachten of Elastico ook mag, want de Inter I is een gecombineerde rubriek met het ZZ-Zwaar. “Hopelijk mogen ze allebei, ik heb er super veel zin in.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl