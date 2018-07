Scandics halfzus Inoraline W wint Zweeds kampioenschap 5-jarigen

De door Jan Greve gefokte Inoraline W (Johson x Amiral) heeft in Zweden op de Falsterbo Horse Show het Zweedse kampioenschap voor vijfjarigen gewonnen. De halfzus van Scandic kreeg met Sofie Lexner in het zadel 78,086%. Ook bij de nummer 2 van de zesjarigen, Honnaisseur, was de fokker uit Haaksbergen actief betrokken. In deze leeftijdscategorie was de winst voor Total Hope (Totilas uit Weihegold), hij kwam uit op 77,905%.