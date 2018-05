Schiergen voor de vijfde keer beste Beroepsruiter van Duitsland

Dit was de vierde zege op rij voor Schiergen en de vijfde titel in totaal. Hiermee komt de Duitse ruiter op gelijke voet te staan met Hubertus Schmidt.

Drie paarden

In de finale moest Heiner Schiergen zowel zijn eigen Aaron rijden als de paarden van zijn concurrenten Ants Bredemeier en Tobias Nabben. Met de Florencio-hengst behaalde hij 74,676%. In het zadel van Bredemeiers Download reed hij naar 72,687%. Ook nam Schiergen plaats in het zadel van de reservekampioen Peppo van Tobias Nabben en behaalde met dit paard 70,833%.

Zegereeks

Naast dat Schiergen beide kwalificaties won en de finale boekte hij met Discovery OLD zowel in de Grand Prix als de kür op muziek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Reiterrevue