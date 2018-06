Op de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Balve vormde Dorothee Schneider met First Romance een klasse apart. De Fürst Romancier-dochter liep met een aansprekende proef naar 76,12% en stond daarmee een kleine vier procent los van de nummer twee, de Damon Hill-zoon Daley Thompson gereden door Ann-Christin Wienkamp.