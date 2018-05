Het was waarschijnlijk niet de score waar Isabell Werth op had gehoopt. Na haar overwinning van gisteren in de Grand Prix op CDI Mannheim, moest de amazone vandaag in het zadel van Don Johnson FRH in de Special genoegen nemen met een score van ruim 71% en de tweede plek. Dorothee Schneider, die gisteren met Faustus de tweede prijs pakte, schreef nu wel de overwinning op haar naam.