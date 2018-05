Scholtens en Desperado derde in internationaal GP-debuut

Scholtens liet een zeer sterk drafgedeelte zien met de Vivaldi-zoon, die wist te overtuigen met achten voor de passage en zelfs een negen voor de tweede piaffe. Na de draf en stap leek de amazone met een gemiddelde van bijna 74% regelrecht op de overwinning af te gaan. Het aangalopperen verliep echter niet vloeiend en zorgde met een onvoldoende voor een kleine terugloop in punten. In de eners ging het weer mis en ondanks de proef werd afgesloten met achten en negens op de laatste lijn, kwam ze met 71,413% net onder Keller terecht.

Van Lierop en Zweistra

Robin van Lierop kwam met de Rhodium-zoon Cupido uit op 65,913%, mede door een fout in twee dubbel tellende onderdelen, de zigzag in galop en de eners. Thamar Zweistra bracht Hexagon’s Conquest (v. Rubiquil) aan start en was goed voor 63,087%. Ook zij kwam onder meer in de problemen met de zigzag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl