Scholtens en Desperado naar ruim 75% in kür

Scholtens kreeg vandaag geen achten en negens voor de piaffe, maar maakte veel indruk met groot gesprongen series en een opvallend goede uitstrekte stap, welke wel achten en negens opleverde. Het Deense jurylid Lone Dichmann plaatste Scholtens op de eerste plaats.

Vier en vijf

Thamar Zweistra en Robin van Lierop gingen ook van start in de kür en mochten zich als vierde en vijfde opstellen. Zweistra verloor met Hexagon’s Conquest (v. Rubiquil) vooral punten in de verzamelde stap, Van Lierop kreeg met Cupido (v. Rhodium) een fout in de serie om de twee.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl