Schröder boys in top vijf 3*GP Humlikon

Tien combinaties wisten de barrage te behalen. Uiteindelijk was het Anthony Bourquard die nipt de overwinning wist binnen te hengelen. Bouquard reed met Janus VB (v.Namelus R)een tijd van 36,49 in de barrage, net zevenhonderdste sneller dan de nummer twee.

Top vijf

Laura Renwick was met Bintang II (v.Tangelo vd Zuuthoeve) die nummer twee. De Britse klokte 36,56 en moest naast de Zwitser plaatsnemen op het podium. Gerco Schröder reed Glock’s Cognac Champblanc foutloos in een tijd van 36,84 en mocht hiermee de derde prijs in ontvangst nemen. Werner Muff werd met Pollendr (v.Polytraum) vierde, en Ben Schröder sloot de top vijf af met Davino Q (v.Vingino).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl