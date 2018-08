Schröder Masterclass 2018 prooi voor Willem Greve

Dertien deelnemers wisten zich na twee foutloze omlopen te kwalificeren voor de barrage. Voor drievoudig winnaar Eric ten Cate zat het er in de tweede ronde op. Zijn nieuwe troef AutoBas Dairone (v. Zacharov TN) maakte een springfout.

In de barrage werd gestreden voor iedere seconde, maar uiteindelijk was Willem Greve de allersnelste. Halverwege zijn rit lag hij al voor op zijn concurrenten en dat wist hij vol te houden tot de eindstreep. Met de elfjarige in Polen gefokte Carewicz finishte Greve in 30,35 seconden, een halve seconde sneller dan Gerco Schröder. Even daarvoor had Schröder met Glock’s Debalia (v. Numero Uno) in een snelle ronde 30,92 seconden op de klokken gezet.

Derde in Championat of Veeningen

Greve rijdt Carewicz sinds dit voorjaar en was in Zuidwolde al succesvol met een overwinning in een 1,40m-proef en de derde plaats in het Championat of Veeningen. De elfjarige ruin werd gereden door Andrei Shalohin uit Kirgizië en kwam via de Amerikaanse Danielle Torano in de stallen van Greve.

Streekgenoot Olthof

De derde plaats in de Masterclass was voor streekgenoot Peter Olthof en Dokyra Fortuna (v. Canturano I). De ruiter uit Langeveen reed een tijd van 31,42 seconden.

5000 bezoekers op het plein

Met ruim 5000 bezoekers er was geen plekje meer vrij rondom de geïmproviseerde zandpiste op het centrumplein van Tubbergen. “Zoveel publiek zorgt voor zo’n bijzondere sfeer”, vertelt organisator en deelnemer Rob Scherphof. “Ook mooi hoe Willem Greve daar dan gebruik van maakt. Ik denk dat iedereen een fantastische avond heeft gehad!”

