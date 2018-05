Schroembges’ Queen Rubin in winningmood

Twee weken gelden kwam de Quidam’s Rubin aan de start op het vier sterren concours in Hagen. Hier won ze onder haar ruiter Jan Wernke een rubriek over 1,45 meter en werd vervolgens twee dagen later tweede in de rubriek over 1,40 meter.

Jacoba-stam

Queen Rubin zag het eerste levenslicht bij Edward Schroembges uit het Limburgse Wellerlooi en komt uit de Jacoba-stam. Uit de moederlijn van de merrie komen onder andere de goedgekeurde hengsten Pitcher S en Setpoint S. Queen Rubin’s oma gaf maar liefst zestien nakomelingen waarvan de helft 1,30 meter-niveau of hoger liep.

CSI München: top drie met Nederlands tintje

Vandaag kwam Wernke en Queen Rubin aan de start op het drie sterren concours in München. Hier wist het duo een nieuwe zege aan hun palmares toe te voegen. In het parcours over 1,50 meter die tevens een kwalificatie is voor de Grote Prijs noteerde Wernke met de merrie de winnende tijd van precies 74 seconden.

De tweede prijs was Simone Blum met Con Touch S (v. Con Cento S) die 74,33 seconden nodig hadden om alle balken in de lepels te laten liggen. Deze Con Touch is de halfzus van de goedgekeurde hengsten Untouched van Ben Maher en Quell Filou S. Deze merrie is een kleindochter van Classic Touch, die haar carrière begon onder Piet Raijmakers en later Olympisch goud won onder Ludger Beerbaum.

De top drie bestaande uit merries werd compleet gemaakt door Ciana (v. Rascin) gefokt door Veehandel Musterd B.V. uit Hooge Zwaluwe. De merrie liep onder de Amerikaan Andrew Kocher naar de derde tijd. Ook Ciana’s halfbroers Dream Boy M van Kevin Jochems en Enrico presteren op Internationaal niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl