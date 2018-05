Schumi Schoenmakers zoekt nieuwe ferrari’s

In het openhartige interview met Chris de Heer voor ClipMyHorse vertelt Schoenmakers dat ze nog niet precies weet hoe de toekomst er uit zal zien. “Het is nog vers, dus ik moet er nog even goed over nadenken. Misschien wat meer lesgeven, of meer in de media. Maar ik rijd heel graag, en ga ook heel graag op concours. Dat hoeft niet perse iedere week internationaal te zijn; ik rijd ook graag ZZ of 1,40 m.”

Netwerken

Met de goede resultaten die Schoenmakers de laatste maanden heeft neergezet heeft ze in ieder geval een goede uitgangspositie. “En ik ben hier op de goede plek om te netwerken.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/ClipMyHorse.tv