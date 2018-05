Schuttert scheurt op lavasteentjes naar Grote Prijs

Alsof het een herhaling is van 2016. Nederlands kampioen én winnaar van de VDL Groep Grote Prijs van CSI Eindhoven. De 2.10m lange Frank Schuttert mocht zich voor de tweede keer dubbel vouwen in de Mini Cooper waar hij twee jaar in mag rijden. De auto van Van Laarhoven Mini had Leopold van Asten beter gepast, maar het lukte niet als laatste barragedeelnemer. Geen feest voor VDL Groep-sponsor Wim van der Leegte en al zijn gezelschap, wel in kamp Lansink waar Schuttert voor rijdt.

‘Ziek van’

“Ja, hier ben ik wel ziek van”, is de eerste reactie van Leopold van Asten, die zich als bestuurslid wel mag verheugen op misschien wel de beste editie van CSI Eindhoven ooit. “VDL Groep Beauty gleed een keer weg met haar linkervoorbeen, waardoor ik niet optimaal de dubbelsprong in reed. Ze moest alles geven om eruit te komen en daarna liep ze niet meer mee naar de volgende hindernis.” Van Asten motiveerde zijn schimmel, die in de kwalificaties nog eerste en tweede was, om door te gaan maar het ging niet foutloos. Met twee balken zakten ze naar de negende plek van de tien barrageklanten.

Kassa

Voor Frank Schuttert was het kassa: 19.800 euro winsom. Even daarvoor had hij op Beautiful Red (v. Casall) de Brabander Kevin Jochems op Captain Cooper (v. Namelus R) met 0,06 seconden ingehaald. De topdrie kleurde oranje dankzij de rit van Joy Lammers op Taura van de Broekkant (v. Tornado), die als best presterende amazone een ring met een diamant kreeg van Juwelier Welten. “Net een verlovingsring, nu nog een kerel!”, lacht ze. Met twee nulritten was er ook nog een topvijf positie voor Demi van Grunsven uit Erp op Tinka’s Hope (v. Tinka’s Boy).

‘Lava op de route werkte perfect’

“Frans Wijlaars heeft echt heel goed werk geleverd”, complimenteert Frank Schuttert die er eerst een hard hoofd in had. “Ik was er wel een beetje bang voor, de bodem. Als je aan het einde van het veld zit, werkt het niet in je voordeel als er al heel veel paarden door de bodem gegaan zijn in de afzet en landing, maar de lava op de route werkte perfect. Je kan gewoon aan alles merken dat CSI Eindhoven georganiseerd wordt door paardenmensen. Wat een evenement. Elke dag heel goede sport en je voelt dat het hier in de regio leeft”, wijst Schuttert naar het publiek.

‘Rustig blijven leer je wel bij Jos’

Beautiful Red voelde zich als een vis in het water op het terrein van CSI Eindhoven. “Loepzuiver sprong ze. Ik had er wel vertrouwen in voor de barrage. Ik weet dat ze van nature heel snel is. Kwestie van zelf rustig blijven. Dat leer je wel bij Jos (Lansink, red.). Kenmerk van Jos is dat hij zijn paarden ook kon laten pieken op het moment dat het moest gebeuren. Nu hopen dat ik nog even mag genieten van de merrie. Er is gelukkig geen haast met verkoop en zolang ik haar onder het zadel heb, zet ik haar in alsof het mijn eigen paard is. Het is al snel gegaan met haar negen jaar, dan kun je niet in dit tempo door blijven gaan. Zuinig op zijn.”

Trots

Voorzitter Peter Slaats is na afloop een gelukkig mens. “We kenden dit jaar onze beste editie, ook al liet het weer ons nu even in de steek. Maar iedereen is tevreden. De ruiters, de sponsoren. Er zijn zelfs al nieuw sponsorcontracten getekend, wat de continuïteit waarborgt. Het verliep uniek. Het draait en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

