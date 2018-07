Schuttert: ‘We maken het onszelf als ruiters niet makkelijker op’

Het deelnemersveld op CSI Ommen is van ongekend niveau. Werner Muff, Philipp Weishaupt en Frank Schuttert, die zondag ook stevig meestreden in de Grote Prijs van Aken, zijn er bij. Maar ook Jos Verlooy, winnaar van de CSI5* Grote Prijs van Rotterdam, meervoudig olympisch kampioen eventing Michael Jung en Nederlandse kampioenschapsruiters als Jeroen Dubbeldam, Marc Houtzager, Gerco Schröder, Jur Vrieling en Leopold van Asten.

Gaat vanzelf

“Zulke namen op de startlijst krijgen gaat de laatste jaren echt vanzelf. Dat geeft heel veel voldoening”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert die nauw betrokken is bij de organisatie. “Vorig jaar hebben we de stap gezet naar een viersterren concours en dan merk je dat de ruiters gebrand zijn om te komen en extra hun best doen voor een hoge klassering in de rubrieken waarin veel geld te verdienen is.”

Vlammen op eigen terrein

Wat mogen we van Hendrik-Jan Schuttert en zijn jongere broer Frank Schuttert zelf verwachten? “Ik hoop natuurlijk te kunnen vlammen op eigen terrein, maar dat zal niet zo eenvoudig zijn met dit deelnemersveld. Wat dat betreft maken we het ons zelf als ruiters er niet makkelijker op”, lacht hij. Hendrik-Jan hoopt zich met Balboa (v. Tygo) te kwalificeren voor de Grote Prijs op zondagmiddag of misschien wel met de negenjarige Expensive (v. Unaniem). “Als dat met Expensive lukt, dan zal het zijn eerste 1.60m Grote Prijs zijn. Frank kan ook zo maar eens scoren, want hij doet het momenteel super en heeft de paarden heel bevestigd en een strakke planning die tot nu toe succesvol werkt.”

Wereldruiterspelen

Hendrik-Jan Schuttert had veel aanvraag vanuit de hele wereld voor het evenement. “Je merkt dat ruiters uit landen als Japan en Zuid-Amerika nog wat grote concoursen willen rijden als voorbereiding op de Wereldruiterspelen, maar helaas hebben we het niet voor iedereen goed kunnen doen. We willen er maar zestig in de Grote Prijs kwalificatie en maximaal vijftig in de Grote Prijs.

Mix

Verder hebben we éénsterrenwedstrijden, waar ook veel animo voor is. Daarin hebben we een mix met mensen uit de buurt die graag een keer internationaal willen rijden en topruiters die met hun jongere paarden starten. Op die manier is ons concours voor veel ruiters bereikbaar, net als voor het publiek. Er is zoveel te zien en

te doen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht