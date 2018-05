Jos Lansink, werkgever van Frank Schuttert, kan nog weinig kwijt over de verkoop. “Het klopt dat Beautiful Red is verkocht. Ze vertrekt naar een ruiter uit Mexico, die zelf al succesvol is op 1,60 m-niveau”, vertelt Lansink, die de naam van de ruiter, op zijn verzoek, niet bekend mag maken.

Beslissing nemen

“De verkoop is na CSI Eindhoven tot stand gekomen. Het was niet de bedoeling dat ze verkocht zou worden, maar er was veel vraag naar haar. We zijn uiteindelijk natuurlijk ook een handelstal en dan moet je soms dit soort beslissingen nemen.”

De vosmerrie heeft gisteren de stallen van Lansink verlaten.

