Scott Brash niet in Britse team voor Tryon

Met de negenjarige Hello Mr President won Scott Brash naast Londen dit voorjaar ook de 2* GP in Valkenswaard. Maar het paard heeft nog niet alle ervaring volgens Brash. Met zijn andere paard Hello Shelby kreeg Brash problemen. Zo werd de eveneens negenjarige zoon van Stolzenberg in de landenwedstrijd van Hickstead twee keer uitgebeld. Geen teamplaats dus voor de voormalige Olympiër.

Wel nominatie voor Maher en Whitaker

Ben Maher is wel genomineerd voor Tryon, niet met Explosion W (v. Chacco-Blue) waarmee hij veel punten heeft verzameld in het GCT-klassement, maar met de minder ervaren Sarena (v. Calvaro). Ook William Whitaker is genomineerd met Utamaro D Ecaussines (v. Diamant de Semilly). Hij is de enige vertegenwoordiger uit de Whitaker familie.

Andere genomineerden

Verder staan op de lijst Holly Smith, Harriet Nuttall en Nigel Coupe die goede resultaten neerzetten in Hickstead onder zware omstandigheden. Daarnaast zijn Amanda Derbyshire, William Funnell, Sam Hutton, Spencer Roe en Alexandra Thornton genomineerd voor Tryon.

