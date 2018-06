Scott Brash rijdt naar internationale overwinning in CSI4* Hickstead

“Ik wist niet echt hoe hij vandaag zou zijn in de International Arena, maar na de eerste ronde ging hij gewoon braaf de baan door. Hij voelde heel goed aan en ik pakte net wat meer tempo in de barrage, hield hem strak, maar deed niet te gek en het was goed genoeg om te winnen, “zei Scott.

De tweede plek ging naar de Ierse Michael Pender en Casanova van Overis Z (v. Casper van Erpekom Z) met een tijd van 37,27. Joseph Clayton en Via vd Karmenhoek Z behaalde de derde plaats met een tijd van 38,41.

‘Zoveel geschiedenis in de International Arena’

De voormalige nummer één van de springpaarden staat op het terrein van West Sussex en is in 2015 verhuisd van zijn geboorteland Schotland. “Er is zoveel geschiedenis gaande in de International Arena, dus het is echt geweldig om daar te rijden, en de bodem is geweldig,” voegde Brash eraan toe, die nu streeft naar een herhalingswinst in de Hickstead Master’s Trophy van zaterdag.

Stoner Jewellers Vase voor Joe Withaker

Joe Whitaker en de negen jaar oude merrie Dioala (v. Locarno) pakten de winst in de International Jumping Competition – CSI4* 1.45m. Zij behaalden een foutloze rit in een tijd van 78,54. Hiermee liet het duo zijn landgenoten Guy Williams en Richard Barton op een tweede en derde plaats eindigen.

Bron: Paardenkrant / Hickstead