Scott Brash wint 1,60m Grand Prix GCT London

Scott Brash was de eerste starter met Hello Mr President (v.Comme d’Api Jr) en finishte in een tijd van 38,88 seconden. Een snelle tijd waar zijn concurrentie zich op stuk kon rijden.

Aftellen

Ruiter na ruiter telde Brash af. Peder Fredericson leek met Hansson WL (v.Hip Hop) dicht in de buurt te komen. De Zweed deed een gooi, maar kwam bijna een seconde tekort. Peder pakte daarmee de tweede plek. Op plaats drie mochten Ludger Beerbaum en Casello (v. Casall) zich opstellen in een tijd van 41,15.

Laatste starter

Als laatste starter was het Ben Maher die de beste kansen had. Na een razendsnelle rit leek Maher zijn landgenoot van de eerste plaats te stoten, maar een fout gooide roet in het eten. Maher werd uiteindelijk vierde met zijn Explosion W (v.Chacco-Blue).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl