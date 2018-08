Sea Coast Atlantic voortaan onder Cian O’Connor

Patteet en de vosruin van Schilling vormden zes jaar een combinatie, waarin het goud in het WK voor jonge springpaarden in 2013 een van de hoogtepunten was.

Successen

Het WK in 2013 was niet het enige succes van het duo. Zo won het paar naast de GP van Ascona in 2016 ook meerdere 5*-sterren wedstrijden.

Trots

“We zijn trots dat we dit geweldige paard hebben verkocht aan een van de beste ruiters ter wereld”, vervolgt Patteet in haar bericht. “We wensen Cian O’Connor en ‘Atje’ al het goeds. Vaarwel mijn vriend en dankjewel voor alles.”

Bron: FB