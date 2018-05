Selectietraject WK Jonge Springpaarden bekend

Vijfjarigen die deelnemen aan het KNHS Kampioenschap moeten een minimale sportstand van M met 2 winstpunten hebben, voor de zesjarigen geldt dat voor de klasse Z en bij de zevenjarigen moet dat ZZ zijn. Het is nog niet bekend hoeveel paarden en worden afgevaardigd naar het WK.

Niet KWPN- of NRPS-geregistreerde paarden

In opdracht van de KNHS wordt van 22 t/m 26 augustus door Stichting Ruitersport de Meierij een selectiemoment georganiseerd voor niet KWPN- of NRPS-geregistreerde paarden. Het wordt gehouden in competitievorm. De eventuele ondersteuning voor wildcardaanvraag kan echter alleen geschieden voor niet KWPN- of NRPS-geregistreerde paarden.

Bron: KNHS