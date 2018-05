Selle Français-hengst Quartz Rouge met wedstrijdpensioen

Als vierjarige kwam de Ultimo van ter Moude-nakomeling bij Hurel op stal. In 2014 kwam de combinatie voor het eerst in actie op 1,60 m-niveau. In datzelfde jaar droeg het duo bij aan de overwinning van het Franse team in de Nations Cup van La Baule. Een jaar later bleef het paar dubbel nul in de loodzware Nations Cup-etappe van Calgary.

Hoogtepunt

Ook in diverse Grote Prijzen liep de hengst vooraan mee. Hoogtepunt uit de carrière van de combinatie was de deelname aan het EK in 2015 in Aken. Begin 2017 kwam het nieuws naar buiten dat Philippe Rozier, lid van het gouden Franse team in Rio, de teugels van Quartz Rouge had overgenomen.

Van korte duur

Lang heeft de Franse ruiter niet van de hengst kunnen genieten. Na een aantal starts blesseerde de donkere vos zich in augustus van dat jaar. Een aantal maanden geleden werd het werk weer hervat. Toch heeft de eigenaar nu besloten dat er een einde komt aan de wedstrijdcarrière van het GP-paard, zodat hij volledig de fokkerij kan bedienen.

Bekijk hier een video van Quartz Rouge in actie in de Grote Prijs van Dinard in 2015:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Grand Prix-Replay