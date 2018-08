‘Senior’ Nekeman komt U25 EK-team versterken

Bondscoach Alex van Silfhout heeft het team bekend gemaakt dat van 13 tot en met 17 augustus van start gaat op het EK Dressuur U25 in Exloo. Naast Nederlands kampioene Jeanine Nieuwenhuis, FEI nummer 1 Maxime van der Vlist ook ‘senior’ Denise Nekeman in de selectie en Carlijn Huberts is de vierde dame in het team.